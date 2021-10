L'Ordre des avocats de Paris se félicite de la relaxe de l'avocat Ramazan Demir en Turquie

Ramazan Demir, est un avocat kurde, défenseur des droits de l’Homme, connu également pour son engagement dans la défense des avocats poursuivis dans le cadre de procès de masse anti-terrorisme. Il était poursuivi depuis juillet 2013 par le procureur de Silviri pour les propos qu’il avait tenus le 16 novembre 2012 pour la défense de ses clients au cours du procès des 44 journalistes soupçonnés de liens avec le KCK.



L’Ordre des avocats de Paris s’était immédiatement mobilisé pour dénoncer cette atteinte portée au droit de la défense et avait alerté les autorités turques sur les entraves que subissait Ramazan Demir dans l’exercice de sa mission d’avocat. Le Barreau de Paris avait également saisi le bâtonnier d’Istanbul afin que celui-ci ne donne pas suite à la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Me Demir à la suite de la plainte du procureur. Une procédure qui aurait pu aboutir à sa radiation.



Pour Pierre-Olivier Sur, « Le procès contre Ramazan Demir était un procès contre la liberté d’expression et contre la liberté de la défense. C’est le rôle des avocats d’assurer la protection des libertés, notamment de la presse ».

L’affaire de Ramazan Demir révèle une fois encore les difficultés auxquelles sont confrontés les avocats en Turquie. Sa relaxe est une grande nouvelle alors qu’une série d’audiences criminelles est programmée en mai pour juger plusieurs dizaines de confrères. Le Barreau de Paris sera à leurs côtés.



Le Barreau de Paris entend, comme il l’a toujours fait, poursuivre sa vigilance et continuer à soutenir ses confrères turcs qui font l’objet de harcèlement judiciaire lorsqu’ils interviennent dans le cadre de dossiers sensibles.