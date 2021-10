L'Ordre de Malte France lance sa maraude médicale

Cette nouvelle initiative de terrain répond à un double objectif : « proposer des soins de premiers recours aux personnes précaires et si nécessaire mettre en relation ces personnes avec les services de prise en charge adaptés ».

La maraude est assurée par un véhicule conçu comme un cabinet médical qui propose un espace de soins, un espace de dialogue et un espace d'hygiène, avec une cabine de douche. A son bord, un chauffeur, un infirmier et un médecin, tous bénévoles de l'Ordre de Malte France. Ils peuvent délivrer ou prescrire des médicaments et les orienter vers les structures de soins les plus adaptées à leur situation.

Deux mercredis par mois, le véhicule part du siège de l'association, dans le 15e arrondissement, et sillonne les rues de Paris entre 20 h et minuit. A terme, cette maraude médicale de Paris augmentera sa fréquence de passage.