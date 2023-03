L’opération “Une Jonquille Contre le Cancer” lancée par l’Institut Curie

Le cancer est la première cause de mortalité en France et touche près de 400 000 personnes par an. La lutte contre le cancer est un véritable enjeu de santé publique. L’Institut Curie, premier centre français de lutte contre le cancer, vous donne rendez-vous le 14 mars au “Village Jonquille”, devant le Panthéon pour l’ouverture de sa campagne nationale de mobilisation et d’appel à la générosité “Une Jonquille Contre le Cancer”, qui se tiendra du 14 au 26 mars 2023.

Au programme de la campagne :

du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023 : ventes solidaires aux entrées de ses hôpitaux à Paris (5 e ) et à Saint-Cloud (92).

) et à (92). Jeudi 16 mars 2023 : Cérémonie de la 19e édition d’Une Jonquille Contre le Cancer, place du Panthéon à Paris (5 e ), en présence des parrains et marraines et des partenaires officiels de la campagne.

édition d’Une Jonquille Contre le Cancer, (5 ), en présence des parrains et marraines et des partenaires officiels de la campagne. Du mardi 14 au samedi 18 mars 2023 : vente solidaire de jonquilles et de produits dérivés se tiendra place du Panthéon.

Du mardi 14 au dimanche 26 mars 2023 : challenge connecté « La Course de la Jonquille Contre le Cancer ». Durant cette course, l’énergie se transforme en don, avec un 1 € reversé à l’Institut Curie pour chaque kilomètre parcouru. Le défi à relever : dépasser les 450 000 km parcourus lors de l’édition 2022.

Une édition dédiée au dépistage et au diagnostic précoces

Plus tôt on détecte l’apparition d’une tumeur ou d’une récidive, plus grandes sont les chances de guérison pour les patients. Dans la lutte contre le cancer, le dépistage et le diagnostic précoce sont des enjeux majeurs pour lesquels le développement de nouvelles stratégies est essentiel. La recherche avance déjà à l’Institut Curie pour développer des technologies toujours plus innovantes, précises et sensibles.