L’opération Pièces Jaunes revient avec de nouveaux projets en 2023

Parrainée par Didier Deschamps, cette nouvelle campagne se déroule du 11 janvier au 4 février 2023. La collecte financera des projets tels que des maisons des familles, des chambres parents-enfants, des aménagements de service et autres activités. Cette année, la campagne mettra l’accent sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes vulnérables, et développera de nouveaux programmes de santé mentale.

L’opération Pièces Jaunes 2021 “100% digitale” a prouvé l’importance du numérique dans le dispositif de collecte, c’est pourquoi la Fondation des Hôpitaux pérennise ses moyens digitaux. Chacun pourra ainsi participer à la collecte via un don par SMS (envoyez DON au 92 111 pour faire un don de 5 €), un don en ligne sur piecesjaunes.fr, l’arrondi en caisse dans les magasins partenaires, via des cagnottes en ligne, ou encore avec l’envoi d’un chèque bancaire à l’ordre des “Pièces Jaunes”.

Retour de la tirelire en carton

2023 marque le grand retour de la tirelire en carton. Absente en 2021 à cause de la Covid-19 et remplacée en 2022 par une tirelire à confectionner soi-même, la mythique boîte jaune revient dans les bureaux de Poste. Chaque donateur pourra rapporter sa tirelire remplie de pièces en bureau de poste jusqu’au samedi 4 février 2023. Ils auront également la possibilité de les déposer dans les bornes Coinstar situées dans les magasins, supermarchés et hypermarchés partenaires de l’opération.

2 194 projets financés en Île-de-France

Comme chaque année depuis 34 ans, la collecte permettra de soutenir des projets hospitaliers en faveur des enfants et adolescents, dans toute la France. En Île-de-France, 2 194 projets ont étéfinancés pour un montant total de plus de 55 millions d’euros. Parmi eux, on retrouve cette année la rénovation du service Gynécologie-Obstétrique de la maternité Aline de Crépy de l’Hôpital Bichat. 10 chambres post-partum mère-enfant vont être refaites, avec la création de salle de bain et toilettes privées. Parmi ces nouvelles chambres, quatre d’entre elles sont dotées d’un lit accompagnant, favorisant confort, intimité et lien couple-enfant dès les premiers jours de vie. La subvention accordée par la Fondation Pièces Jaunes s’élève à 178 000 d’euros, pour un coût total du projet de 376 000 d’euros. Depuis 1989, près de 9 500 projets ont été financés en France par les Pièces Jaunes.