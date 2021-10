L'opération “Pièces jaunes” a 30 ans

Depuis 1989, l'opération “Pièces jaunes” fait appel à la générosité du public afin de financer des projets dans les hôpitaux publics pédiatriques français. La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France a ainsi contribué à la concrétisation de quelque 14 000 projets dans les hôpitaux français. Plus de 8 500 d'entre eux ont soutenu des actions en faveur d'enfants et d'adolescents.

Comme le souligne Bernadette Chirac, présidente de la Fondation, « 30 ans déjà... Que de chemin parcouru depuis la création de la Fondation. Les objectifs que nous nous étions fixés étaient de rapprocher les familles, de développer les loisirs, d'améliorer l'accueil et le confort et d'embellir le cadre de vie des jeunes patients. ces champs d'action sont plus que jamais d'actualité. »