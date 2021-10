L'opération 100 000 entrepreneurs sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat au féminin

A cette occasion, le 9 mars l'association 100 000 Entrepreneurs, 60 CCI et le réseau FCE, accueilleront près de 4 000 jeunes lors d'événements organisés en France métropolitaine et Outre-Mer.

« Les semaines de sensibilisation des jeunes (garçons et filles) à l'entrepreneuriat au féminin sont une opportunité unique de faire évoluer les mentalités et de démontrer, grâce aux témoignages de nos intervenantes, véritables rôles modèles, que la création d'entreprise au féminin est possible, que la mixité au travail est une force et un facteur d'équilibre », souligne Béatrice Viannay-Galvani, déléguée générale de l'association 100 000 Entrepreneurs.

Près de 200 entrepreneures iront échanger avec les jeunes et partager leur passion pour la création d'entreprise. L'événement prend de l'ampleur chaque année. En 2020, 41 CCI avaient accueilli 4 240 jeunes lors de speed meeting avec 334 femmes chefs d'entreprise. Ces échanges, comme ceux de 2020, riches et informels avec des entrepreneures issues du Réseau FCE, permettront aux jeunes de dialoguer avec des femmes entrepreneures issues de tous secteurs d'activité et de leur ouvrir de nouveaux horizons pour leur choix d'orientation futur.

« Le réseau des CCI est fier de s'associer aux semaines de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat au féminin. Notre rôle est de créer du lien entre les entrepreneurs mais aussi de donner envie à nos jeunes d'entreprendre. Les événements organisés dans les CCI sont des temps d'échanges et de partage sur la vision que les garçons et filles peuvent avoir du métier de cheffe d'entreprise. C'est aussi l'occasion pour les dirigeantes de témoigner de leur parcours personnel et vécu professionnel », commente Fany Ruin, présidente CCI Amiens-Picardie et en charge de l'entrepreneuriat féminin pour CCI France.

Lancées en 2013 par l'Association 100 000 Entrepreneurs, les Semaines de Sensibilisation des jeunes à l'Entrepreneuriat au Féminin souhaitent faire évoluer les mentalités. Les jeunes femmes d'aujourd'hui méconnaissent la création d'entreprise dans leur orientation professionnelle et ne l'intègrent pas dans leurs choix de carrière, faute de modèle. Grâce à cette initiative, 100 000 Entrepreneurs a choisi de montrer aux jeunes, des exemples de réussite incarnés par des femmes entrepreneures et intrapreneures.

Les interventions organisées grâce au savoir-faire des équipes de 100 000 Entrepreneurs et à la plateforme de mise en contact, se déroulent dans le strict respect des règles sanitaires avec des témoignages individuels d'entrepreneures d'une durée de 2 heures, permettant l'interaction et le dialogue avec les collégiens, lycéens et étudiants…

« L'engagement des FCE de France pour cette opération est une évidence ! L'entrepreneuriat féminin est notre ADN, notre raison d'être. Les femmes chefs d'entreprises de notre réseau, partout sur les territoires, sont totalement mobilisées auprès des jeunes publics. Nous devons écrire avec eux de nouvelles voies d'avenir, les encourager à de nouveaux équilibres, porteurs de croissance et de dynamique économique », affirme Carine Rouvier, présidente FCE France.