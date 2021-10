L'Opéra de Paris fait appel au public

Soixante éléments de décoration et d'éclairage extérieurs, qui n'ont pas été restaurés depuis la construction de l'Opéra en 1875, constituent un patrimoine exceptionnel mais fragile. L'Etat finance actuellement l'intégralité de la restauration des façades du Palais Garnier, mais "aucun moyen n'a pu être dégagé pour sauver la ceinture de lumière", selon le communiqué de l'Opéra et de l'association des amis de la grande maison, l'Arop. Aussi le public est-il appelé à la rescousse, pour parvenir au million d'euros nécessaire.

Particuliers et entreprises peuvent contribuer aux travaux ou carrément adopter un des 22 lampadaires, 2 candélabres, 22 cariatides, et 14 colonnes (dont 4 pyramidales, 8 rostrales et 2 impériales) qui éclairent l'édifice et le décorent. Le donateur qui restaure l'intégralité d'un élément pourra apposer son nom sur une plaque. Il lui en coûtera 15.000 euros pour un lampadaire et 150.000 pour une colonne rostrale (ornées de proues de bateau). A partir de 50 euros, le donateur sera invité à la cérémonie d'inauguration et aura son nom sur le site ceinturedelumiere.fr. Pour 1.000 euros, il recevra une gravure originale éditée en tirage limité.