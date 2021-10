L'offre de coworking va doubler à La Défense

Des centres de coworking haut de gamme (Nextdoor, Kwerk...) aux espaces plus atypiques, tels que les cafés coworking Anticafé ou Icône, récemment inauguré au sein du nouvel espace branché Oxygen, le coworking se développe dans ce quatrième quartier d'affaires le plus attractif au monde, selon le baromètre attractivité EY-ULI 2017.

L'arrivée de trois acteurs majeurs en 2016 et 2017 avait amorcé la tendance : Nextdoor, avec 8 730 m2 à Cœur Défense, Kwerk, avec 3 800 m2, tour First, et Morning Coworking, sur 3 000 m2 dans le quartier Bellini à Puteaux.

Début 2019, le groupe IWG (ex Regus) ouvrira, au sein du Belvédère, entièrement restructuré, “Spaces”, qui deviendra à ce titre le plus grand au monde, devant Amsterdam et New York. Sur 10 niveaux, il regroupera 2 000 postes de travail répartis en trois étages de coworking et six étages de plateaux de bureaux. Salle de sport, de loisirs et de bien-être, rooftop, restauration, living lab, salles de réunion et design lab viendront compléter l'offre de services proposés par Spaces.

Comme le souligne Marie-Célie Guillaume, direcrice générale de Paris La Défense, « L'offre immobilière de Paris La Défense se transforme pour s'adapter aux évolutions des entreprises et de leurs modes de travail. Cette offre nouvelle accélère la diversification du tissu économique de Paris La Défense. PME et start-up trouvent dans ces espaces des alternatives attractives et abordables leur permettant de rejoindre le premier quartier d'affaires européen. En encourageant le développement d'espaces de coworking, nous contribuons à favoriser les interactions entre la nouvelle économie et le CAC 40, et créons ainsi un tissu économique aussi diversifié que solide. »