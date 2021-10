L'Office de tourisme de Paris appelle les hôteliers à une démarche durable

Avec cet outil, disponible sur le site durable.parisinfo.com, et soutenu notamment par Atout France et la fédération de l'hôtellerie-restauration Umih, l'hôtelier peut mesurer la performance de son établissement. En fonction du résultat obtenu, l'Office peut lui proposer un accompagnement pour s'améliorer en la matière et ainsi "améliorer l'attractivité de son établissement", explique-t-il. "La notion de durabilité n'obéit pas à un engouement passager mais pourrait faire la différence dans le tourisme de demain", estime l'Office, d'autant que "Paris, première destination touristique, dispose des atouts d'une destination durable" (espaces verts, Vélib', etc.).

Or, "force est de constater que la prise en compte du développement durable par les hébergeurs parisiens est encore insuffisante. Les établissements labellisés (Ecolabel Européen, Earth Check, Green Globe, Clef Verte) représentent en 2012 moins de 7% de l'offre parisienne", déplore l'Office. Il invite les plus avancés sur ce créneau à signer la "Charte pour un hébergement durable à Paris", déjà paraphée par une trentaine d'hôtels dont de grands noms du luxe comme l'Hôtel de Crillon, le Fouquet's Barrière ou le Shangri-La. Selon l'Office, "la grande majorité des chaînes a rejoint ce programme" lancé depuis quatre mois (Accor, Best Western, Marriott, Starwood...), mais "les hôteliers indépendants pourtant très concernés, n'ont pas encore répondu présent".