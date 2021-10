L'Observatoire des entreprises en difficultés constate une dynamique baissière

En cette rentrée, l'OCED de la CCI Paris - Île-de-France établit un diagnostic positif.

Ainsi, les emplois disparus du fait de la liquidation judiciaire sont au même niveau qu'avant l'entrée dans la crise.

En outre, les effectifs salariés des entreprises en procédure d'observation (sauvegarde et redressement judiciaire) diminuent deux fois plus vite que les ouvertures (ils restent encore 1,3 fois plus nombreux que fin 2008).

Enfin, l'augmentation des emplois concernés par une procédure amiable est deux fois plus réduite que les mois précédents.