L'Observatoire de l'économie parisienne se dote d'un outil en ligne

Il donne accès par des graphiques, des cartes et des chiffres clés, aux données conjoncturelles qui permettent de suivre les évolutions de l'activité et de l'emploi à Paris, les créations et défaillances d'entreprises ou encore les effets des mesures de soutien. La plupart de ces données seront actualisées tous les trimestres. L'Observatoire est un espace de réflexion partenarial construit de manière collective avec plus d'une trentaine d'acteurs de l'économie parisienne et mis en œuvre par l'Apur et la Direction de l'attractivité et de l'emploi de la Ville de Paris.