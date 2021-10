L'OACI publie ses recommandations sanitaires pour relancer le secteur du transport aérien

Un guide de bonnes pratiques a été publié par l'OACI, suite à un rapport d'une agence de l'ONU, basée à Montréal formulant plusieurs propositions pour relancer progressivement et durablement le secteur aérien.

Les Etats, aéroports et compagnies aériennes sont appelées à suivre les mesures qui seront fixées, après harmonisation, au niveau régional et international. L'objectif est de reprendre une activité garantissant la sécurité des passagers et des personnels dans les aéroports comme à bord des appareils.

Principales mesures « sans contact »

Le guide de l'OACI propose que les voyageurs présentent, à leur arrivée à l'aéroport, une attestation de santé et se soumettent à un contrôle de leur température.

Si l'enregistrement en ligne doit être privilégié, le passage aux portes de contrôle de sécurité doit être aménagé afin de limiter les contacts physiques et l'attroupement dans les files d'attente. Il est également conseillé de privilégier les cartes d'embarquement électroniques et, plus généralement, d'utiliser toutes les technologies sans contacts possibles.

Par ailleurs, le port du masque doit être obligatoire à l'intérieur des terminaux, de même que le respect d'une distance d'au moins un mètre, également à bord des avions.

A bord, il est conseillé de restreindre les déplacements et d'éviter les files d'attente devant les toilettes. Toutefois, l'OACI ne suggère pas de condamner un siège sur deux pour assurer cette distanciation physique. En revanche, en fonction du taux de remplissage de l'avion, l'Organisation demande à ce que les voyageurs soient éloignés le plus possible.

L'avion devra être désinfecté régulièrement et la nourriture servie à bord, pré-emballée. La distribution de journaux sera interdite.

Enfin, à l'arrivée, un nouvelle prise de température devra être effectuée.

Un large consensus

Si ces bonnes pratiques n'ont pas de caractère obligatoire, elles ont fait consensus auprès des différents Etats. Ces mesures leur donneront « une autorité qui fera référence mondiale, pour la première fois sur ce sujet depuis la crise du Covid-19 », comme l'explique Philippe Bertoux, représentant de la France au Conseil de l'OACI, ajoutant que « ces mesures faciliteront une reprise sûre et durable du transport aérien, ceci à travers un partenariat étroit entre les secteurs de l'aviation et de la santé qu'illustre la participation active de l'OMS à nos travaux de réglementation ».