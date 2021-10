L'investissement en immobilier d'entreprise par classe d'actifs

Le bureau reste toujours très largement majoritaire et atteint cette année un niveau record avec 23 milliards d'euros engagés sur l'ensemble de l'année 2018. Avec un volume global en hausse de 15 % sur un an, les montants engagés sur le marché des bureaux franciliens représentent quasiment 20 milliards d'euros dépassant de près de 2 milliards d'euros le précédent record de 2007.



Alors que les opérations de moins de 100 millions d'euros sont relativement stables depuis 2011, les très grosses opérations unitaires (plus de 400 millions d'euros) ont été très importantes en 2018 (11 cette année contre quatre en moyenne long terme).

Comme le souligne Olivier Ambrosiali, directeur général adjoint, en charge du pôle Vente de BNP Paribas Real Estate Transaction France « concernant les stratégies d'investissement, l'appétit pour les actifs non-core prend de plus en plus d'importance, représentant plus de 40 % des volumes investis cette année. Si les investisseurs français dominent encore le marché en 2018 avec 63 % des volumes investis, il existe une accélération des investissements étrangers et une diversification de sources de capitaux ».

Concernant la localisation géographique, Paris intramuros reste la destination privilégiée des investisseurs avec 9,5 milliards d'euros engagés. De son côté, si les taux “Prime” dans Paris hors QCA et en première couronne ont respectivement atteint 3,25 % et 3,80 %, la tendance générale en 2018 est à la confirmation de la stabilisation des taux à des niveaux bas.

Le résidentiel confirme

Le marché résidentiel connaît toujours une bonne dynamique dans l'ancien avec quelque 956 000 transactions réalisées sur l'ensemble de l'année 2018, soit un niveau très largement au-dessus de la moyenne des 20 dernières années (773 000 transactions). Côté prix, ils continuent de progresser, en atteste la hausse de 3 % sur l'ensemble de la France.

Par secteurs géographiques, Paris arrive en tête avec une progression de 6,2%. En régions, la progression est plus modérée avec une hausse moyenne de 2,7 % sur un an. Cette dynamique positive participe au retour des investisseurs institutionnels sur le marché.

L'investissement hôtelier au mieux

Le marché de l'investissement hôtelier affiche une forte reprise avec un volume d'investissement qui a presque doublé pour atteindre 1,6 milliards d'euros en 2018 contre seulement 800 millions d'euros en 2017.

Les derniers événements ne sont pas venus perturber la bonne dynamique... Les hôtels du territoire national affichaient à fin novembre un Revenu par Chambre disponible en nette augmentation (7,7 % par rapport à 2017). Malgré une relative disparité selon les catégories d'hôtels, le Luxe surperforme avec une hausse de près de 10 % sur un an.

Et demain ?

Pour 2019, la contrainte d'offre d'actifs à arbitrer persistera avec en particulier une difficulté de réemploi du capital et les problématiques de durée de détention suite à d'importantes acquisitions réalisées depuis cinq ans.

Pour Laurent Boucher, président de BNP Paribas Real Estate Advisory France (photo ci-contre), « Au total, nous tablons cette année sur des volumes investis en immobilier d'entreprise de l'ordre de 30 milliards d'euros, en consolidation par rapport au pic historique de l'an passé. Cette tendance pourrait être commune aux marchés britanniques et allemands. Dans l'environnement international actuel, l'immobilier français conservera toute son attractivité, avec de nouvelles opportunités de gains en capital à aller chercher. »