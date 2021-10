L'internat du lycée Guillaume Tirel réquisitionné pour l'hébergement des publics fragiles

Estimant que « dans cette période exceptionnelle, l'Etat a, plus que jamais, le devoir de tendre la main aux personnes les plus fragiles et de faire vivre le principe de fraternité », Michel Cadot, Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris et Gilles Pécout, recteur de l'académie de Paris et de la région académique d'Ile-de-France ont décidé de réquisitionner les locaux de l'internat du lycée Guillaume Tirel, situés dans le XIVe arrondissement de Paris, afin d'y héberger des publics fragiles.

Cette structure d'hébergement d'urgence temporaire sera gérée par les professionnels de l'insertion sociale de l'opérateur Equalis et en capacité d'accueillir jusqu'à 50 personnes vulnérables isolées, capacité susceptible d'évoluer à la hausse si besoin.

Décidée sur proposition de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, cette réquisition vise à héberger et à confiner dignement des personnes vulnérables et à désengorger les centres d'hébergement d'urgence franciliens.

La présidente a également proposé de mettre à disposition de l'Etat les 9 200 lits d'internats disponibles et les capacités d'hébergement des îles de loisirs dans la région pour permettre à certains établissements d'accueillir des sans-abri, des soignants ou des malades, pour desserrer la contrainte sur l'hôpital.

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ce sont plus de 129 000 places d'hébergement d'urgence qui sont aujourd'hui mobilisées en Île-de-France au profit des plus vulnérables.