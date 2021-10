L'intelligence artificielle au service des PME-ETI franciliennes

Ce dispositif inédit dont l'objectif est d'accroître la compétitivité des PME-ETI franciliennes, propose un parcours d'accompagnement personnalisé et concret permettant d'identifier et de mettre en place un projet à fort retour sur investissement exploitant des algorithmes d'IA en seulement 3 mois et financé à 50% par la Région Île-de-France.

Pour réaliser à terme 100 projets par an, le Hub France IA et IMT-TeraLab ont créé un Consortium avec 5 sociétés de service : BearingPoint, Business & Decision, Capgemini, Quantmetry et l'Institut de Recherche Technologique (IRT) SystemX, tous spécialisés en IA. De plus, le Hub France IA et IMT-TeraLab s'appuient sur leur réseau de start-up franciliennes pour réaliser les projets.

Le Consortium du Pack IA a prévu de réaliser 30 projets d'ici fin 2020 dont une dizaine sont déjà lancés. L'appel à candidature est ouvert pour les PME-ETI ambitieuses qui souhaitent booster leur compétitivité grâce à l'IA.

Gros plan sur Techinnov ?

Catalyseur d'innovation, Techinnov est depuis 14 ans le lieu de rencontre des acteurs de l'open-innovation du territoire. Déjà participant de Techinnov l'an dernier, le Hub France IA a souhaité renouveler l'expérience cette année pour présenter le Pack IA. Un stand d'exposition et l'animation d'une conférence dédiée sur l'IA au service des PME-ETI franciliennes présentée par Françoise Soulié, Conseillère Scientifique du Hub France IA, ont permis de mobiliser de nombreux décisionnaires réceptifs aux enjeux IA. « Cette journée très riche en rencontres nous a notamment permis de tisser des liens privilégiés avec des EPA, des collectivités et des pôlesde compétitivités comme Systematic Paris-Région, véritables ambassadeurs et relais de croissance des territoires, des PME-ETI candidates au Pack IA, des Universités pour déployer l'offre formation du Hub ainsi que des start-up et cabinets de conseil spécialistes de la santé ; l'occasion de lancer le Groupe de Travail IA & Santé prochainement », rajoute Gaëlle Pinson, Directrice Générale du Hub France IA. « Des échanges spontanés et la rencontre de notre homologue suédois en charge d'un programme similaire visant à doper la compétitivité des PME locales ont également complété cette journée » rajoute Julien Audouze, Chargé de Mission Pack IA.

Et quel rôle pour le Hub France IA ?

Le Hub France IA est une association loi 1901, moteur et fédératrice des initiatives en IA en France. Elle a pour mission de porter la voix de ses membres - start-up, PME, ETI, grands groupes, ONG, écoles et universités, instituts de recherche, associations savantes et pôles de compétitivité - et de promouvoir la croissance rapide de l'écosystème IA français et européen pour favoriser l'émergence de nouveaux acteurs et renforcer la compétitivité des entreprises en facilitant l'adoption de l'IA dans tous les secteurs. « Cela passe entre autres par l'accompagnement, la sensibilisation aux enjeux IA ou encore le partage des bonnes pratiques à travers l'organisation de conférences, meetups et groupes de travail couvrant un ensemble de thématiques au cœur de la transformation numérique des entreprises, des RH jusqu'à la relation client en passant par la production, la logistique ou encore l'éthique » explique Françoise Soulié.