L'intelligence artificielle au cœur du dialogue économique franco-chinois

Avec ses partenaires, la CCI Paris Ile-de-France réunit plus de 400 acteurs économiques français et chinois de premier plan, afin qu'ils partagent leurs expériences et leur vision de la coopération entre les deux pays.

« Les entreprises françaises et chinoises ont tout intérêt à conforter leurs relations bilatérales et à saisir les opportunités communes de développement. » souligne Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France.

« L'attention croissante que portent les investisseurs chinois à l'égard des entreprises, des savoir-faire et des produits français, confirme l'attractivité de l'économie hexagonale à l'international ».

À travers le China-France Investment Dialogue 2018, la CCI Paris Ile-de-France réaffirme sa volonté de renforcer la coopération franco-chinoise entre les entreprises sur tous les sujets économiques d'intérêt commun, et en particulier l'intelligence artificielle.

L'emprise du numérique au sein de la société chinoise s'exerce dans de nombreux domaines clés, de la grande consommation à la logistique en passant par la santé, et dans ces domaines, l'intelligence artificielle s'avère clé. En France, l'impulsion donnée par la présidence de la République témoigne d'une volonté de propulser la France parmi les champions de ce domaine. « Les avancées numériques chinoises et l'expertise française permettent d'espérer le développement de nombreuses synergies et opportunités », conclut Didier Kling.

Sensible à la coopération entre les deux pays, la CCI Paris Ile-de-France a organisé dès 1998 une première conférence sur les investissements chinois à l'étranger. Depuis, chaque année, elle est à l'initiative de rencontres entre des investisseurs chinois, des représentants des autorités françaises et des experts juridiques et techniques, dans le but de lever les préjugés et d'éveiller les synergies.