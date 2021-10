L'Institut du monde arabe déploie une stratégie de proximité

L'IMA a officialisé son partenariat avec Nextdoor en présence de son président Jack Lang, ancien ministre de la Culture et de l'Education nationale, et Prakash Janakiraman, co-fondateur et chief architect de Nextdoor.

L'IMA et Nextdoor, la plateforme des voisins utilisée par près de 9 000 quartiers en France, dont 370 à Paris, ont donné le coup d'envoi de la présence de l'institution franco-arabe sur la plateforme, pour communiquer avec les Parisiens.

L'IMA est la première institution culturelle dans le monde à engager ce partenariat innovant. Elle dispose à présent d'un espace spécifique sur Nextdoor pour lui permettre d'échanger avec ses voisins dans différents quartiers de Paris et de promouvoir ses nombreuses activités gratuites à destination de tous les publics : de “L'heure du conte” pour les plus jeunes, à ses rendez-vous de débats et de culture - Jeudis de l'IMA, Rendez-vous de l'actualité, Rencontres littéraires… - en passant par les événements exceptionnels, tels que les retransmissions de matchs de foot des équipes arabes sur écran géant.