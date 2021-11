L’institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris et Financia Business School s’unissent

Souhaitant répondre aux besoins de renforcement des compétences de toutes les personnes et associations engagées dans la gestion des lieux de culte musulman, l'Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris s’est associé à Financia Business School, première école française spécialisée en Finance et la seule à dispenser un MBA de finance islamique.

Afin d’améliorer son offre de formation, cette dernière va mettre en place, pour l'Institut Al-Ghazali, des formations courtes et professionnalisantes accessibles par le CPF sur des compétences transverses comme la gestion, le management, les ressources humaines et un certificat en finance islamique.

« Ce partenariat va nous permettre d’offrir aux réseaux affiliés à la Grande Mosquée de Paris un catalogue de formations d’excellence, plus riche, qui permettra le renforcement des compétences professionnelles et techniques », explique Maître Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris et président de l’Institut Al-Ghazali. « Ce partenariat fait partie du rôle social de Financia Business School qui se met au service de tous les acteurs de la société pour transmettre et accroître les compétences. En remplissant ce rôle, l’école de finance permet d’apporter des compétences transverses pour enrichir en formations courtes et professionnalisantes le département de formation continue de l’Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris, nécessaires à la prospérité de la société », analyse Alfonso Lopez de Castro, directeur de Financia Business School.

Certificat en finance islamique

L’industrie de la finance islamique atteint aujourd’hui plus de 3 trillions de Dollars et est présente dans les plus grandes places financières en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les pays du sud-est asiatique. Par ailleurs, elle nécessite des connaissances dans plusieurs disciplines telles que la finance, le droit, l’économie, la banque, l’assurance ou la gestion d’actifs. Dans ce contexte, l’Institut Al-Ghazali et Financia Business School ont conçu un programme de formations professionnelles accessible et innovant visant à initier le grand public aux principes, aux enjeux et aux opportunités de cette forme de finance éthique qu’est la finance islamique. L’objectif ? Présenter l’éthique, issue du droit musulman, et les principes techniques de la finance islamique tout en répondant aux enjeux contemporains et sociétaux de la finance mondiale. Ce certificat sera dispensé dans les annexes régionales de l’Institut Al Ghazali à Paris, Marseille et Lille notamment. Les étudiants peuvent s’inscrire via le site de l’Institut ou celui de l’école.

Enrichir et élargir l’offre de formations

Avec un réseau de 450 associations associées à la Grande Mosquée de Paris, la demande en formations pour parfaire les compétences professionnelles du personnel des mosquées en gestion, RH et management, est très importante. C’est pourquoi le département de formation continue nouvellement créé par l’Institut Al-Ghazali a souhaité s’appuyer sur l’expérience et les compétences académiques de Financia Business School pour enrichir son catalogue en formations de qualité. Ainsi, à partir de décembre 2021, cette dernière proposera des formations courtes et professionnalisantes au sein du département de la formation continue de l’Institut Al-Ghazali. Ces formations pourront également bénéficier du compte personnel de formation (CPF).

Table ronde autour de l’éthique et de l’entrepreneuriat

Les étudiants de la promotion Al-Ghazali du Certificat Finance Islamique, souhaitant enrichir leur cérémonie de remise des certificats, organisent à la Grande Mosquée de Paris le 4 novembre prochain une table ronde intitulée « Ethique et entrepreneuriat sont-ils conciliables ? ». Durant deux heures, de 18h30 à 20h30, des professionnels de tous milieux (entrepreneurs, enseignants, juristes) seront invités à débattre avec eux sur la réalité des liens entre l’Éthique et l’Entrepreneuriat. S’appuyant sur la richesse d’expériences d’hommes et de femmes, cette conférence-débat viendra questionner les acteurs du monde de l’entreprise, dirigeants et institutionnels, sur la définition et la place qu’ils ont donnée à l’éthique dans le cadre des projets qu’ils ont menés.

La conférence sera diffusée en ligne, via un webinaire zoom disponible à l’adresse suivante : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN___jOu6zPTyiw-4bZppJtfg