L'Inpi, booster de compétitivité

Afin de favoriser le recours à la propriété industrielle comme levier de compétitivité des entreprises, l'Inpi a mis en place une politique de soutien aux start-up, PME et ETI innovantes en agissant à la fois sur une baisse des taxes et sur un accompagnement sur-mesure.

Présent au salon comme chaque année, l'Inpi a accueilli de nombreux créateurs et dirigeants d'entreprise pour les éclairer sur l'apport en compétitivité et en croissance d'une bonne politique PI. Une vingtaine d'experts étaient en permanence sur le stand pour répondre aux interrogations et proposer des ateliers.

De nombreux conseillers en PI présentaient les bases de données "brevets","marques" et "modèles" de l"INPI. © A.P.

Toute l'équipe en a ainsi profité pour fêter la réalisation du 10 000e prédiagnostic propriété industrielle (PI) auprès de la jeune PME provençale AB Pool, qui construit des piscines à débordement innovantes.

Yann Aquilina, dirigeant d'AB Pool, témoigne : « L'innovation est au cœur de notre produit : il a fallu trois ans de R&D pour l'élaborer ; nous n'avions pas envie qu'un concurrent s'empare de notre idée et sorte le même produit avec des moyens plus conséquents ! Nous étions convaincus au démarrage de la pertinence d'un dépôt de brevet comme arme stratégique pour sécuriser notre projet, mais les chargés d'affaires INPI nous ont vraiment aidés tout au long de notre parcours. »

Cet entrepreneur a d'abord pu bénéficier du « prédiagnostic PI » avant de peaufiner une véritable stratégie d'innovation et de propriété industrielle avec le dépôt de brevets ainsi qu'une veille et un état de l'art.

Le « prédiagnostic PI » est le premier des accompagnements proposés : gratuit pour l'entreprise et adapté à ses spécificités, c'est un bon état des lieux des besoins en matière de PI. Il permet de donner un éclairage sur les acteurs, les risques et les coûts éventuels pour l'entreprise, de dégager des pistes d'action et d'identifier les compétences internes de l'entreprise pour la mise en œuvre d'une politique de PI. Cette première prestation de l'Inpi peut être suivie d'un « Pass PI » et éventuellement d'une « Master Class PI » pour aller plus loin.