L'innovation par les usages et les technologies numériques

Ce projet a notamment permis la constitution d’un « Indice de l’innovation par les TIC » pour mettre en lumière certains facteurs influençant l’innovation et la performance au sein des entreprises et des organisations. L’étude a permis de constater que 30% des entreprises françaises ont effectué, au cours des 12 derniers mois, une innovation majeure de produit, 19% une innovation majeure de procédé, et 23% une innovation majeure de commercialisation ou organisationnelle.

« L’entreprise de demain sera encore plus marquée par une nécessaire différenciation par l’innovation. De fait, les nouveaux acteurs mondiaux appuient leur développement sur l’innovation, véritable fer de lance de conquête des marchés. Dans l’entreprise, l’innovation ne se résume pas à une accumulation de moyens, d’équipes et d’investissements, c’est aussi une question de culture. » a indiqué Pascal Buffard, président du CIGREF.

En définitive, ni le type de technologie utilisée ni le montant investi en équipement n’ont d’effet sur l’innovation et la performance. En revanche, l’intensité d’utilisation des TIC et les efforts consacrés à la gestion et au changement organisationnel ont un impact positif fort pour les entreprises.