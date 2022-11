L’inflation atteint 6,2 % en octobre

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation, pour le mois d’octobre, et ils sont assez pessimistes. Du côté de l’inflation, après avoir augmenté de 5,6 % sur un an en septembre, continue sa course et atteint les 6,2 % sur un an en octobre. Il faut remonter à juin 1985, mois au cours duquel une hausse des prix de 6,4 % sur un an avait été enregistrée, pour trouver un niveau d'inflation supérieur à cette estimation.

Accélération des prix à la consommation

Cette hausse de l'inflation est le résultat de l'accélération des prix de l'alimentation (+12 % après +9,9 %), de l'énergie (+19,1 % après +17,9 %) et des produits manufacturés (+4,2 % après +3,6 %). Les prix des services ralentissent légèrement en octobre (+3,1 % après +3,2 %), indique l'institut statistique.

Il est à noter que ce niveau de hausse des prix reste toutefois inférieur à la moyenne de la zone euro, dans laquelle l’inflation a atteint le mois dernier le niveau record de 10,7 %.