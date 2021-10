L'indivisaire prend un risque s'il se désintéresse de son bien

Car celui qui s'est publiquement comporté comme unique propriétaire durant 30 ans peut faire juger qu'il est devenu seul propriétaire et s'approprier ainsi la part des autres. La justice applique entre indivisaires d'un même bien le principe de l'acquisition par prescription, prévu par la loi et généralement appliqué dans des litiges entre voisins. Selon ce principe, peut devenir propriétaire celui qui a utilisé un bien immobilier durant 30 ans, de façon "continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire". Il s'agit de faire ouvertement tous les actes de gestion et d'être ainsi considéré comme seul propriétaire par les tiers. La Cour de cassation rejette en l'espèce les contestations d'un indivisaire qui avait laissé un autre cultiver une parcelle, sans jamais rien lui réclamer. Ne pas réclamer sa part des fruits ne signifie pas renoncer à sa propriété, soutenait-il, mais les juges lui ont donné tort.