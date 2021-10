En 2011, 1,1 million d'allocataires ont été concernés par "l'activité réduite", selon l'Assurance chômage. Parmi eux, 51,7 % ont effectivement cumulé rémunération et indemnisation, les autres ayant excédé le plafond fixé pour les revenus ou le volume horaire d'activité. Ces allocataires sont indemnisés le plus souvent à la suite de la perte d'un CDD ou à la fin d'une mission d'intérim. Au terme d'une enquête menée au deuxième trimestre 2011 auprès de 2 000 bénéficiaires de ce dispositif, l'Unédic souligne que, quelques mois après avoir été en "activité réduite", 61,4 % des personnes interrogées sont en emploi, dont 26,3 % sont sorties des listes des demandeurs d'emploi. A noter que 62,5 % des personnes connaissant la possibilité d'un cumul déclarent qu'elles auraient repris leur emploi, même en l'absence de ce dispositif.



Par rapport à l'ensemble des indemnisés sortant des listes de Pôle emploi, les personnes interrogées qui ont pratiqué l'activité réduite avant de retrouver un emploi ont accédé plus fréquemment à un CDI (43,5 % contre 39,3 %) ou à des contrats de plus de six mois (53,5 % contre 40,6 %).



Près de 97 % des bénéficiaires sondés considèrent que l'activité réduite leur a procuré au moins un avantage. Figurent au premier rang la possibilité de rester proche du marché du travail (33,7%) et l'acquisition d'une expérience professionnelle (23 %). L'Unédic relève toutefois une "méconnaissance du dispositif" du côté des allocataires. Quelque 2,577 millions de demandeurs d'emploi étaient indemnisés en juillet dernier.



La base de cette enquête été constituée à partir du fichier national des allocataires indemnisés. In fine, un échantillon de 2 004 personnes a été interrogé par TNS Sofres en février 2012.