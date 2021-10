L'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine et Case Law Analytics démocratisent l'accès à l'IA

La legaltech Case Law Analytics construit des modèles mathématiques du processus de décision judiciaire grâce à une analyse fine de la jurisprudence à la lumière de critères précisément définis. Elle permet ainsi de rendre compte de l'ensemble des issues possibles d'une procédure et d'évaluer l'influence de tous les paramètres d'un dossier sur la décision du juge.

Le choix de cette solution ne s'est pas fait par hasard. La legaltech a animé plusieurs formations sur l'intelligence artificielle et le droit, notamment lors de matinales organisées par la commission legaltech, innovation et développement du barreau des Hauts-de-Seine, précurseur de l'incubateur MAD 92. Elle a rapidement emporté l'adhésion des avocats mais aussi des membres du conseil de l'Ordre et du bâtonnier Vincent Maurel qui préside également l'incubateur. « L'Ordre devait se doter de produits innovants pouvant apporter une véritable aide pour les confrères et Case Law Analytics nous a convaincu par sa méthodologie et son approche dynamique », explique-t-il.

« A travers la modélisation mathématique en fonction de critères issus de l'analyse des décisions, elle débouche sur une aide à l'action et à la décision pour l'avocat et son client, développe Yann Leclerc, trésorier de l'incubateur et membre du conseil de l'Ordre.

En souscrivant un abonnement annuel à un tarif réellement accessible, tous les avocats du barreau des Hauts-de-Seine pourront utiliser Case Law Analytics via leur portail www.matoque92.com. « Grâce à ce partenariat, ils vont pouvoir améliorer le service rendu à leurs clients, être plus productifs, gagner en notoriété et aller peut-être vers une nouvelle clientèle. Ce sera un outil pertinent aussi bien pour les avocats des grands cabinets d'affaires que pour les avocats individuels et de petites structures » précise le trésorier.

Avec ce partenariat, « Case Law Analytics poursuit son souhait de contribuer à l'amélioration du système judiciaire français, explique Jacques Lévy Véhel, président de la legaltech. En démocratisant l'accès à l'intelligence artificielle, nous permettons aux avocats de gagner du temps pour mieux conseiller leurs clients et peut-être favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. Notre solution est un nouvel outil pour mieux comprendre le fonctionnement des juridictions et aider ainsi les avocats à choisir la meilleure stratégie possible pour leurs clients ».