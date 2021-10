L'Immobilier pour se loger et pour investir

L’immobilier est la pierre angulaire du patrimoine de la grande majorité des Français. Chaque année, entre 800 000 et 1 million de ménages achètent un logement, neuf ou ancien, pour l’habiter ou le mettre en location. C’est dire si le secteur immobilier pèse lourd dans notre économie. Il n’en reste pas moins que, pour chaque acquéreur, surtout si c’est la première fois, le moment est unique : choix du logement, financement, démarches administratives, pièges à éviter, garanties, assurances…, l’opération est complexe ! Ce Guide pratique de l’immobilier est conçu pour aider le lecteur à réaliser son projet d’achat ou de vente dans les meilleures conditions. Mais il ne s’arrête pas là. À notre époque où chacun doit se préoccuper de sa future retraite, l’immobilier reste l’un des investissements les plus sûrs, générateur de revenus élevés et réguliers. Mais quel immobilier ? À côté du logement, l’ouvrage invite à découvrir un secteur qui a le vent en poupe : la pierre-papier, l’épargne retraite immobilière par excellence.