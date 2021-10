L'immeuble Convergence, futur siège de Danone

L'immeuble Convergence développera 25 100 m² de bureaux et 250 m² de commerce. Situé au 17-19 rue des Deux Gares à Rueil-Malmaison, il occupe une position stratégique et très visible, à quelques mètres de la station du RER A, directement relié au quartier tertiaire Rueil 2000.

Après démolition de l'existant, les travaux commenceront à l'automne prochain pour une livraison prévue au deuxième trimestre 2020.

Pour les studios d'architecture Ory & Associés, cet immeuble est résolument contemporain, visant une intégration harmonieuse et équilibrée au cœur d'un quartier en pleine mutation.

Comme le précise Michel de Coligny, architecte associé, « avec cet immeuble, nous atteignons une véritable convergence du passé et du présent, du gabarit et de l'écologie. Convergence sera un grand centre d'affaires, véritable porte du quartier, agréable à vivre pour ses utilisateurs tout en offrant des espaces de détente aux riverains ».

Organisés autour d'un patio central faisant la part belle à la végétation, les sept niveaux de bureaux sont reliés à deux halls d'accès traités en transparence sur toute la hauteur de la façade. Le 7e étage bénéficie de vastes terrasses, d'espaces de réunion et de réception.

Une attention particulière a été portée aux performances environnementales et énergétiques de l'immeuble, en visant l'obtention de la certification NF HQE Bâtiments Tertiaires (référentiel 2015 – niveau Excellent) et du label BREEAM International (référentiel 2015 – niveau Very Good).

Le plus grand siège de Danone

La qualité architecturale et les prestations ont répondu en tous points à la recherche d'un acteur de premier plan, Danone, qui a ainsi trouvé le lieu idéal pour réunir une grande partie de ses activités France. Convergence sera le plus grand siège de Danone au monde, avec quelque 1 600 personnes sur site.

Pour la signature de ce bail de 12 ans, CMS Francis Lefebvre Avocats conseillait la maîtrise d'ouvrage et le Cabinet Franklin représentait Danone.

« Après les inaugurations de Singapour, Bruxelles, Londres ou plus récemment Limonest à proximité de Lyon, nous avons à cœur chez Danone de proposer à nos collaborateurs des cadres de travail de qualité, des espaces favorisant une collaboration augmentée et un esprit de convivialité, au service de la croissance durable de Danone », précise Philippe Amiotte, directeur Immobilier de Danone.

« Nous sommes particulièrement fiers et heureux que l'immeuble Convergence ait été sélectionné par Danone, acteur économique de premier rang en France. Favorisant l'échange et la communication, la conception des espaces de Convergence répond aux modes de vie en entreprise de demain et est parfaitement adaptée à une stratégie de regroupement », souligne Stéphane Amine, président d'Inovalis SA.

« Pitch Promotion est devenu un acteur majeur en matière d'immobilier tertiaire, neuf ou restructuré. Après de nombreuses autres réalisations pour de grandes sociétés internationales, nous sommes très fiers de réaliser Convergence pour cette grande entreprise qu'est Danone, dont nous partageons les valeurs en matière de développement durable », ajoute Christian Terrassoux, président de Pitch promotion.

Allée Armand Camus à Rueil-Malmaison. © Studios d'Architecture ORY & Associés

À propos de Pitch Promotion

Depuis mars 2016, Pitch Promotion est devenu une marque d'Altarea Cogedim. L'entreprise compte aujourd'hui près de 220 collaborateurs, et réalise un volume d'affaires annuel de plus de 600 millions d'euros HT. Il fait preuve d'un développement soutenu sur des marchés tels que bureaux, résidentiel, logistique-activités, commerces en centre-ville, hôtels, résidences services et équipements publics. Dans le marché résidentiel, Pitch Promotion va livrer près de 2 300 logements en 2018.

Pitch Promotion réalise 60 % de son activité en Ile-de-France, et est également présent dans les grandes métropoles régionales que sont Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier et Nice.

À propos d'Inovalis SA

Fondée en 1998, Inovalis SA est l'un des leaders indépendants français en gestion de fonds immobiliers, d'actifs financiers, intégrant les services immobiliers et la gestion de patrimoine à travers sa filiale Advenis. Depuis ses débuts, l'équipe fondatrice a su innover, sortir des frontières afin de concevoir des produits et établir des partenariats destinés à une clientèle exigeante d'investisseurs institutionnels comme privés.

Le groupe Inovalis gère 7 milliards d'euros d'actifs immobiliers et financiers. Il emploie plus de 350 personnes, opérant depuis l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient. En 2018 et 2019, le Groupe prévoit d'investir plus de 500 millions d'euros par an sur les principaux marchés Européens.