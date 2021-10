L'image des banques est restée stable entre 2012 et 2013

L'enquête confirme également la tendance observée depuis plusieurs années de visites en agences bancaires de plus en plus rares.



Six Français sur dix répondent avoir une bonne image de leur banque, un niveau équivalent à celui de 2012. La proportion monte à 78% lorsque les personnes interrogées donnent leur opinion sur leur propre banque (contre 81% en 2012).



De même, elles sont 72% à dire qu'elles sont satisfaites de leur conseiller bancaire.



"L'image du secteur dans son ensemble est stable mais l'image que chacun a de sa propre banque reste à des niveaux très élevés. Cela prouve que les clients des banques sont majoritairement satisfaits", a expliqué Pierre Bocquet, directeur du département banque de détail à la FBF.



Parmi les qualités reconnues à leur conseiller, les personnes interrogées citent principalement la compétence (81%) et le fait qu'il répond bien à leurs questions (79%). Seulement un tiers d'entre elles jugent en revanche qu'il les contacte assez régulièrement (36%).