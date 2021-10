L'IMA se mobilise pour l'été apprenant et culturel lancé par le Gouvernement

L'IMA accueille en outre gracieusement des artistes pour des répétitions dans ses espaces. Les artistes rencontreront les enfants et les jeunes pour développer les pratiques artistiques et culturelles qui sont au cœur de la médiation à l'Institut.

Le lieu propose aussi aux enfants, aux jeunes et aux familles de nombreux ateliers de pratique artistique et culturelle (écriture, calligraphie, contes, fables, visites du musée).

Cette programmation spéciale, à l'IMA et hors les murs, vise à donner un large accès aux savoirs et à la culture des mondes arabes.

Une initiative soutenue par le ministère de la Culture et notamment la DRAC Ile-de-France.

Quelques temps forts :

Le 19 août, l'IMA sera à Grigny aux pieds des immeubles de la Grande Borne pour une heure de conte et accueillera le 20 août, la maison des enfants et de la nature de Grigny pour des ateliers de pratiques.

Les 14, 21 et 28 août, l'IMA sera aux Mureaux pour des ateliers : L'aventure des chiffres, Décor et géométrie et Manipulation d'astrolabes.

Le 22 août, visite contée du musée de l'IMA et atelier : Les mots voyageur.