L’Île-de-France lance un chèque efficacité énergétique pour les PME

Face au surcoût énergétique qui s’additionne à l’augmentation des matières premières, la région Île-de-France a décidé d’accorder à travers un chèque efficacité énergétique jusqu’à 5 000 euros aux TPE et PME franciliennes de moins de 20 salariés, pour les aider à faire face à la crise.

« Aider les entreprises face à la crise énergétique »

Ce chèque vise à financer tous les investissements des entreprises qui permettront d’assurer une réduction des consommations d’énergie, comme l’isolation, des équipements basse consommation ou encore des luminaires LED. Il pourra également être utilisé pour diminuer les consommations d’eau, améliorer la qualité de l’air intérieur, développer les mobilités douces et déployer la consigne pour le réemploi et la gestion des déchets.

La région Île-de-France espère ainsi « venir en aide à tout un tissu économique d’artisans et de petits commerces aujourd’hui mis à mal ». Elle précise également que ce chèque « répond non seulement aux enjeux de souveraineté et de résilience économique, mais permet aux entreprises d’agir sur le long-terme en matière de transition écologique ».

Demande et informations complémentaires sur : www.iledefrance.fr/cheque-efficacite-energetique