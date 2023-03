L’Île-de-France, la région qui consomme le moins d’électricité par habitant !

D’après une infographie récemment publiée par UpEnergie sur la consommation d’électricité par habitant et par ville en France durant l’année 2021, la région à consommer le moins d’électricité par personne est l’Île-de-France. Cette étude a aussi révélé que les dépenses se rapprochent de celles d’avant 2019. En effet, la différence de consommation d’électricité ne se situe plus qu’à 10 % de l’ère pré-Covid.

Infographie sur la consommation d'électricité en 2021 en France, © UpEnergie

L’électricité représente 25 % de la consommation énergétique en France, soit en moyenne 2,223 kWh par personne et par an. A partir des données publiées par l’agence Opérateurs de réseaux énergie (ORE), d’Enedis et de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), UpEnergie a réalisé cette infographie afin de comprendre pourquoi la consommation électrique est différente suivant les régions.

© UpEnergie

Saint-Denis, ville française la moins consommatrice d’électricité

L’infographie montre une augmentation de la consommation d’électricité en 2021, en particulier dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle Aquitaine, tandis que les régions du nord de la France ont été plus stables. Ainsi, les villes les plus consommatrices sont Aix-en-Provence, Bordeaux et Nice, à l’inverse de Saint-Denis, Rennes et Saint-Étienne.

Selon l’étude, cette différence de consommation peut s’expliquer par des disparités de consommation énergétique. En effet, les régions françaises ont des mix énergétiques différents. Par exemple, les Hauts-de-France utilisent un tiers de gaz naturel, un autre de fioul, GPL, bois ou charbon et le dernier d’électricité, alors qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les deux tiers de l’énergie sont générés par l’électricité. Selon UpEnergie, un autre élément est à prendre en compte : les investissements dans les solutions d’isolation plus ou moins élevés.

Classement des régions en fonction de leur consommation d'électricité, © UpEnergie

Une consommation électrique de 645 TWh en 2050

Pour conclure son infographie, UpEnergie a indiqué qu’avec les actions du Gouvernement en termes de renouvellement d’équipement, incitant à se tourner vers des équipements de plus en plus électriques, une part plus importante de l’électricité dans la consommation d’énergie des Français est à prévoir dans les années à venir. D’ailleurs, selon un rapport du Réseau de transport d’électricité (RTE), la France va devenir de plus en plus dépendante de l’énergie électrique au fil du temps. Le gestionnaire a évoqué une consommation électrique de 645TWh en 2050, soit une augmentation de 35 % par rapport à aujourd’hui.