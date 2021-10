L'Île-de-France, la région n°1 du cinéma

Le premier bénéficiaire (avec un budget passé de 13,5 à 15,5 millions d'euros) est le fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel, qui a accompagné la production de 889 fictions, documentaires ou œuvres d'animation depuis sa création en 2001 (490 pour le cinéma et 399 pour la télévision). Au-delà, la Région soutient des films après réalisation (275 à ce jour), des scénaristes (30 par an), l'organisation de festivals (50 par an), voire la rénovation ou la modernisation de salles de cinéma indépendantes.

Et c'est sans compter sur son action auprès des jeunes, à travers le dispositif d'éducation à l'image « Lycéens et apprentis au cinéma » (il permet à 45 000 élèves participants de découvrir en « initiés » des films classiques, de genre ou d'auteur, et de rencontrer des professionnels) et la mise en place de près de 100 ciné-clubs dans les lycées.

La réforme de l'aide régionale au cinéma et à l'audiovisuel adoptée en janvier 2017 a optimisé les dispositifs d'aide, permettant le soutien de 75 œuvres par an, tout en accordant aux films à fort impact économique et à rayonnement national et international une aide financière plus importante qu'avant. Ce qui se concrétise notamment par la mise en place d'un système de bonifications pour les productions engageant des dépenses sur des technologies très innovantes (effets visuels, réalité virtuelle, éco-production…) ou des dépenses de fabrication exceptionnelles par leur ampleur (tournages en studio, constructions de décors ou de costumes particuliers, post-production son et image, fabrication d'un film d'animation).

Un pari gagnant quand on sait que un euro d'aide régionale génère plus de 16 euros de retombées économiques en Île-de-France. Et qu'en accueillant 50 % des tournages français sur son territoire, l'Île-de-France assure un travail à plus de 132 000 personnes (chiffres de 2016).