L'Ile-de-France investit dans la recherche avec le Projet Condorcet

Le futur campus Condorcet, divisé sur deux sites : Paris porte de la Chapelle et Aubervilliers, comptera plus de 180 000 m² de locaux répartis sur huit hectares pour plus d’une centaine d’unités de recherche, 10 établissements d’enseignement supérieur et de recherche associés et 15 500 usagers dont 4 500 doctorants.

Son objectif premier est d’offrir des conditions de travail conformes aux standards internationaux aux étudiants et chercheurs en Lettres et Sciences humaines et sociales. Pour cela, le campus se dotera notamment d’une grande bibliothèque moderne offrant 1 500 places assises et l’accès à un million d’ouvrages grâce aux dernières technologies numériques. Par ailleurs, des salles de consultation, des salles de travail en groupe, des espaces de séminaires et de formations sont au programme

Enfin, la Région assumera le coût de la construction du bâtiment de plus de 9 000 m² dédié à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Aubervilliers dans le 93.

L’ouverture du campus Condorcet est prévue entre courant 2018 et fin 2019 en fonction de la finalisation des nombreux chantiers.