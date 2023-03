L’Île-de-France, championne des loyers les plus chers en France

Au niveau national, l’observatoire Clameur constate un net ralentissement de l’augmentation des loyers au mètre carré. Ce constat concerne tous les types de biens, puisque le prix d’un mètre carré, notamment dans des deux pièces, a augmenté de 6 % (13,52 €/m²), depuis 2018. La hausse annuelle moyenne est établie à 1,3 % par an.

Cette augmentation ne fait pas fuir les locataires, c’est même l’inverse. En moyenne, une annonce pour un appartement d’une seule pièce reste 15 jours sur les sites d’annonce, soit quatre jours de moins qu’en 2018. Le même phénomène est aussi constaté sur les maisons qui, elles, ne restent que seulement une semaine et demie sur ces sites. C’est six jours de moins qu’il y a cinq ans. « Dans certaines régions très attractives, comme la Bretagne ou les Pays-de-la-Loire, certains biens peuvent ne rester que cinq jours sur les sites d’annonces de location », constate Arnaud Simon, l’un des auteurs de ce rapport.

Évolution du prix du loyer par département en 2022 (en €/m²), © Observatoire Clameur

Un allongement général de la durée des baux

Du côté de la durée des baux, le constat général à la hausse de tous les indicateurs se poursuit. Depuis la pandémie en 2020, la durée des baux s'est allongée significativement. Tous les types de biens sont concernés. Ainsi, la durée moyenne d’un bail pour un appartement d’une pièce a augmenté de six mois à 2 ans et 7 mois d’occupation. C’est aussi le cas pour les maisons (+ 6 mois), ou encore les deux pièces (+4 mois). « En Île-de-France, comme dans plusieurs autres régions (Auvergne Rhône-Alpes et Grand Est), on ne constate pas d’allongement de la durée des baux. L’année 2020 n’a pas été simultanée à un changement de régime de mobilité », continue Arnaud Simon. En moyenne, un locataire restera 3 ans et 2 mois dans une location, soit seulement un mois et demi de plus qu’il y a cinq ans.

« Une offre locative en berne mesurée par l’allongement de la durée des baux et une rotation qui faiblit. L’accès au logement et le parcours résidentiel doivent redevenir une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Tous les indicateurs du marché clignotent (loyers, offre, fiscalité, taux d’emprunt, etc.). Cette course d’obstacles pour les investisseurs privés se fait au détriment des plus modestes », prévient Jean-Michel Camizon, président de Clameur.

Loyers de marché en 2022 et évolution sur 5 ans (en €/m²), © Observatoire Clameur

L’Île-de-France a les loyers les plus hauts

Sans surprise, c’est en région Île-de-France que les loyers sont les plus élevés. En tête du classement, on retrouve le département de Paris avec un prix de 27,27 €/m², et les Hauts-de-Seine, avec 21,11 €/m². À l’inverse, l’Essonne (14,38 €/m²) et la Seine-et-Marne (14,27 €/m²) sont les deux départements franciliens avec le niveau de loyer le moins élevé. Ces niveaux prix sont comparables à ceux des Alpes-Maritimes, ou encore de la Corse-du-Sud.

Pour ce qui est du bas du classement, la Haute-Loire (6,75 €/m²) et les Ardennes (7,76 €/m²) ont les niveaux de loyer les plus faibles. « Ces départements sont des zones qui sont confrontées à des déprises démographiques, comme de la perte de population ou un vieillissement de celle-ci », analyse Arnaud Simon.

Paris et les Hauts-de-Seine en tête

Sur une échelle plus locale, la ville de Paris est sur la première marche du podium de tous les types de biens. Cependant, on constate une baisse systématique du prix des loyers d’une année sur l’autre : de -0,54 % pour les une pièce, à -4,40 % pour les trois pièces et plus. Ces baisses parisiennes sont les plus fortes des 20 premières villes françaises, sur le segment des deux et trois pièces.

Malgré tout cela, parmi les 100 les plus peuplés en France, le Top 5 est systématiquement occupé par des villes des Hauts-de-Seine ou de Paris. La commune de Neuilly-sur-Seine est la ville de France où les loyers sont les plus chers pour les appartements d’une pièce (33,69 €/m²) et les deux pièces (27,07 €/m²). C’est à Paris que les loyers sont les plus élevés pour les trois pièces (25,01 €/m²).

Si la tendance semble s'inverser pour la capitale avec le départ de sa population, d'autres agglomérations voient par conséquent leur démographie évoluer à la hausse...et le prix du logement aussi.