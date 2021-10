L'Ile-de-France a toujours autant besoin de solidarité et d'investissements

Le Conseil d'Administration du Fonds de Solidarité Interdépartemental et d'Investissement (FS2i) s'est réuni mardi 19 mai en visio-conférence, une occasion prise pour saluer la mémoire de Patrick Devedjian, disparu le 28 mars dernier. Au cours de cette réunion, les Départements ont réaffirmé leur souhait de poursuivre ensemble des projets d'investissements pour améliorer le cadre et les conditions de vie de leurs habitants.

Forts du bilan très positif du FS2i, un an après sa mise en œuvre, les départements franciliens confirment leur volonté d'investir, par l'intermédiaire de cet outil de coopération et de redistribution, 150 millions d'euros en 2020, et ce malgré la crise sanitaire.

La réussite de la solidarité interdépartementale

La solidarité dont font preuve les sept départements, en contribuant à la réalisation de projets d'investissements utiles est menée avec le souci de réduire les inégalités au sein de la première région de France. En 2020, le FS2i prévoit donc le financement de 89 projets pour un montant global de 150 millions d'euros.

Le FS2i accompagne les collectivités dans la concrétisation de projets structurants et cruciaux pour leurs habitants, dans les secteurs de l'environnement, des transports, de l'éducation ou encore de la politique de la ville et concourant à la solidarité en faveur des territoires les plus en difficultés d'Ile-de-France, à l'égalité d'accès au service public et au développement de la région toute entière.

Face aux crises sanitaires, sociales et économiques liées à la pandémie de la Covid-19, le FS2i entend participer durablement à l'investissement public pour soutenir l'emploi local et améliorer le cadre de vie des Franciliens. Pour ce faire, les sept départements d'Ile-de-France restent mobilisés pour répondre aux besoins quotidiens des habitants et pour préparer l'avenir.