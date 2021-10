L'Ifec solidaire avec tous les professionnels de santé

Par la voix de son président, Christophe Priem, et de Virginie Vellut présidente du Conseil Régional de l'Ordre de Champagne, l'Ifec « souhaite saluer l'ensemble du personnel médical qui est en première ligne dans le combat contre le Covid-19 et lance une action de solidarité nationale ».



Dans ce contexte particulièrement difficile, l'Ifec « s'engage avec enthousiasme auprès de tous les professionnels de santé mobilisés (des institutions publiques et privées, indépendants ou salariés) à réaliser gracieusement leur déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2019, par le biais de son réseau des 4 000 adhérents experts-comptables et commissaires aux comptes ».



Pour bénéficier de cette proposition, il suffit d'adresser un mail à ifec@ifec.fr, en précisant son lieu de résidence afin d'être directement mis en contact avec un expert-comptable local qui prendra en charge l'ensemble des actions déclaratives.



L'IFEC « tient particulièrement à soutenir cette profession dévouée et à contribuer, à sa modeste mesure, à l'effort national de solidarité ».