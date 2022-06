L’IFEC et Corporatings annoncent leur partenariat

Ce partenariat concrétise une vision commune pour la profession : faire des nouvelles technologies une opportunité de développement pour tous les cabinets. Il s’agit pour l’IFEC et Corporatings de mettre l’innovation au service des enjeux de toute la profession par l’intermédiaire d’une offre de services adaptée et d’outils efficaces.

En effet, l’IFEC regroupe près de 4 000 adhérents et représente depuis des années tous les modes d'exercice des professions de ces derniers. L’IFEC rassemble ainsi des cabinets de toutes tailles avec pour objectif d’assurer leur défense et de répondre à leurs attentes. Cette double mission prend toute sa signification lorsqu’il s’agit de faire des évolutions réglementaires et technologiques un atout et non une fatalité pour le projet d’avenir ambitieux de la profession.

De son côté, Corporatings met au cœur de sa proposition de valeur la maîtrise de l’information financière en proposant à tous les professionnels du chiffre des outils d’audit et d’analyse des données des sociétés. Sa proximité avec les commissaires aux comptes et les directions financières ainsi que son implication dans les associations professionnelles lui confèrent une véritable expertise dans la digitalisation des procédures de validation des comptes annuels.

©D.R. Alexandre PRAT-FOURCADE, président de Corporatings

Les deux partenaires souhaitent notamment accompagner tous les cabinets dans la transformation du métier de commissaire aux comptes. En effet, la mise en place du format de reporting électronique européen ESEF (European Single Electronic Format) fait évoluer le processus de contrôle des Entités d'Intérêt Public (EIP). L’utilisation d’une solution d’audit fiable permet d’optimiser la réalisation des contrôles réglementaires dans le respect des règles d'éthique et d'indépendance.

Ainsi, en partageant leurs valeurs et expertises, l’IFEC et Corporatings souhaitent faire des innovations technologies une opportunité supplémentaire pour les cabinets et leurs clients de développer leur relation.

Le premier acte de ce partenariat sera la présence sur la Start Zone de l’équipe de Corporatings au congrès de l’IFEC les 30 juin et 1er juillet à Saint Malo. Ce moment convivial sera l’occasion de faire la démonstration de son expertise et de ses solutions à tous les adhérents de l’IFEC.