L’Ifec demande un report de l’entrée en vigueur du Guichet unique

L’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes demande un report de l’entrée en vigueur du Guichet unique, opéré par l’Inpi. « Il se caractérise par une complexification du process et des incertitudes majeurs sur sa fiabilité », a précisé l’Ifec.

Dans un communiqué, ce dernier a indiqué : « Nous refusons une mise en place précipitée qui nuira aux acteurs économiques ». L’Institut a également énuméré les nombreux dysfonctionnements des échanges avec le Guichet unique : l’absence de reconnaissance de certaines entreprises par le système, l’impossibilité de réaliser un certain nombre de formalités de modification, les pièces justificatives demandées inutilement, le suivi des dossiers en cours non assuré, l’absence de consolidation entre les différents partenaires (INSEE, URSSAF, SIE, Chambres consulaires, …), les retards et lenteurs injustifiées, et l’impossibilité de signer les formalités via jesignexpert. Selon l’Ifec, « les difficultés rencontrées avec le Guichet Unique sont trop nombreuses pour envisager d’abandonner dès le 1er janvier les canaux déjà fonctionnels que nous utilisons aujourd’hui pour les formalités ». En conclusion, l’Institut a déclaré : « La plateforme Infogreffe, entre autres, fonctionne très bien ! Elle permet une réactivité incontestable et la communication avec les partenaires du réseau du Centre de Formalité des Entreprises assure la pérennité et la sécurité des opérations ».