L'IA primée par le Startup Tour

La finale du Startup Tour 2017 s'est déroulée en présence Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord, et de l'ambassadeur (Gérard Araud) et du consul général (Anne-Claire Legendre) de France.

L'événement a fait salle comble. L'assemblée devant laquelle s'est déroulée la remise des prix était composée de 70% d'entrepreneurs, d'investisseurs, de CEO et corporate C-Levels, français et américains, ainsi que de 30 % de membres de la communauté française aux Etats-Unis.

Le Premier prix a été remis à la startup Ava, qui a développé une IA pour assister les malentendants. Son application permet de transcrire en temps réel ce qu'il se dit au cours d'une conversation. Elle reçoit ainsi 10 000 dollars pour lancer son offre sur le marché.

Le Prix des grandes écoles a été attribué à Diabnext, une pépite de MedTech qui créé des outils connectés permettant de faciliter le quotidien des diabétiques.

Enfin, le Prix du public a récompensé Cybel Angel, qui propose un service de détection de fuites de données sur internet. Cette start-up surveille le Dark Web et les objets connectés pour identifier des menaces qui pourraient porter atteinte aux entreprises.

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, entouré de membres de la "French business community in the US" (dont Anne de Louvigny, corporate Merrill Lynch, Benoît Buridant, le CEO de Frenchfounders, le co-organizateur de l'événement, et Alain Bernard, CEO Van Cleef & Arpels Americas).

Lancé en mai dernier, le Startup Tour 2017 est un concours à destination des entrepreneurs francophones se développant en Amérique du Nord.

Cette initiative est le résultat de la mobilisation de l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial francophone aux Etats-Unis dont : les Consulats généraux de France, Business France, l'Association des Anciens des Grandes Ecoles de France aux Etats-Unis et trois communautés French Tech Hubs.

Au terme d'une compétition comprenant plusieurs étapes, sur le territoire Nord Américain, 8 entrepreneurs finalistes se sont distingués auprès de jurys composés d'investisseurs, de décideurs et d'entrepreneurs.