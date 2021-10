L'IA dans le monde post-Covid

La CCI Val-de-Marne et aivancity Paris-Cachan – la grande école de l'Intelligence artificielle – ont lancé une Websérie d'ateliers, afin de sensibiliser les PME aux opportunités offertes par l'IA et les données, notamment pour accompagner la relance économique post-Covid. Si la majorité des entreprises a conscience des gains en efficacité et en productivité liés aux capacités d'automatisation très avancées issues de l'IA, elles demeurent souvent éloignées de la mise en œuvre et du potentiel de l'IA et des Big Data dans leur activité.

Dans un contexte complexe dans lequel évoluent les entreprises et pour permettre aux dirigeants et à leurs équipes de bénéficier d'un éclairage pragmatique et adapté à leurs préoccupations, la CCI Val-de-Marne et aivancity ont décidé de sensibiliser les PME et ETI du Val-de-Marne aux enjeux de l'IA, en proposant jusqu'au 29 juin prochain, une série d'ateliers thématiques, organisés en visioconférence et orientés métiers.

Les inscriptions se font sur cette page du site de la CCI-Val-de-Marne, cliquez ici.