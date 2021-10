L'IA dans la profession comptable : le mémoire de Romain Froment primé par le Lab50

Fondé conjointement par la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) de Paris et par l'Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France, le Lab50 est l'Observatoire de la profession d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Véritable « laboratoire » de veille, d'analyse et de perspectives en la matière, il œuvre au service des professionnels du chiffre.

Le Lab50 a créé la rubrique « mémoire du futur » pour promouvoir et encourager les travaux des experts-comptables sur des thématiques liées à l'IA et permettre à toute la profession de s'en inspirer.

Il a décerné deux prix du mémoire remarquable et deux autres du mémoire coup de cœur. Cette année, le thème du concours était « Méthodologie d'implantation d'un chatbot comme outil d'appropriation de l'intelligence d'artificielle par le cabinet d'expertise comptable, en vue d'une transition vers l'expert-comptable ».

Chatbot comptable, Quèsaco ?

Ces assistants virtuels sont des programmes informatiques qui simulent une conversation avec une personne et répondent à des questions prédéfinies.

Romain Froment a été récompensé pour son mémoire sur l'implantation de IA au sein des cabinets d'expertise comptable. Son prix lui a été remis par Laurent Benoudiz, président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France, et Cyril Degrilart, représentant du Lab50.

Ce mémoire fait écho à l'actuelle transition digitale de la profession comptable, qui impacte tant ses activités que sa relation client. Pour que cette digitalisation se déroule de manière optimale, il est primordial que les collaborateurs acceptent, comprennent puis s'approprient cette technologie. Pour ce faire, l'auteur propose que les cabinets s'initient à l'IA par le biais d'un chatbot, ou agent conversationnel, c'est-à-dire un programme informatique capable de discuter en toute autonomie avec un internaute.

Faciliter l'introduction de l'IA en compta

Simple de création et d'utilisation, efficace et intuitif, cet outil permet de faciliter l'introduction de l'IA au sein des cabinets comptables et sa compréhension auprès des collaborateurs qui pourront alors participer à l'apprentissage du chatbot. Côté clients, une fois l'outil mis à leur disposition sur le site internet des cabinets, la relation client n'en sera que plus fluide car ils obtiendront des réponses rapides à des questions simples, et cela 24h/24h.

L'objectif visé est que la profession comptable perçoive l'IA comme un allié pour son activité, lui permettant de s'ouvrir à de nouveaux horizons, tant dans l'organisation interne des cabinets que dans le service rendu aux clients.

Grâce à ce prix, Romain Froment pourra s'envoler au Digital CPA aux États-Unis, qui réunit à Seattle, en décembre prochain, des praticiens passionnés par la technologie et son impact sur le paysage comptable.