L'humour comme outil d'optimisation professionnelle

« La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c’est l’humour !»

À l’image de cette citation d’Albert Einstein, l’humour est un moyen d’expression drôlement sérieux. Une pratique régulière libère du stress, diminue la douleur, favorise la détente, permet une meilleure forme physique, accroît l’espérance de vie… Au niveau professionnel, il augmente le bien-être au travail, soude une équipe, dédramatise les problèmes, renforce l’efficacité individuelle et collective, diminue l’absentéisme…

Ce livre vous aidera à comprendre les mécanismes de l’humour et à les mettre en pratique dans votre quotidien et au travail. Conseils, exercices ludiques, clés et astuces vous permettront d’aborder votre vie de manière optimiste, positive et plus efficace.