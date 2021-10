L'Huîtrade : la nouvelle passion de Guy Savoy

C’est l’architecte Jean-Michel Wilmotte qui a veillé à la création du concept, de l’aménagement de la salle jusqu’au packagning de la vente à emporter. Cinq ostréiculteurs stars forment le socle : Yvon Madec et ses huîtres de Prat-Ar-Coum, David Hervé et ses huîtres des Charentes, Joël Dupuch et ses huîtres d’Arcachon, la Maison Gillardeau et ses huîtres de Marennes-Oléron, Florie et Florent Tarbouriech et leurs huîtres de l’étang de Thau. D’autres ostréiculteurs devraient être présentés au fil des mois.

Ces produits d’une irréprochable fraîcheur, sont au cœur d’une dégustation hors normes qu’incarne le trio d’huîtres en préparation froide : l’huître en nage glacée (l’une des plus anciennes recettes de Guy Savoy), l’huître en escabèche et l’huître concassée.

Il est également possible de déguster des huîtres de crus, par groupes de huit. Elles peuvent par ailleurs être emportées, en bourriches. Ces merveilles sont accompagnées de vins blancs, eux aussi d’exception, issus des meilleurs terroirs. Pour conclure sucrettement cette envolée, un seul dessert agrémente la carte : une brioche feuilletée aux fruits confits, glace vanille.

Seules possibilités de réservation : 11h45 et 18h45 précises, et à toute heure pour la table de quatre.