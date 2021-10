L'hôtel Potocki ouvert à la visite

L'hôtel Potocki est le fruit de plusieurs campagnes de construction et d'agrandissement. Un premier hôtel particulier est édifié en 1857. Le comte Potocki le fait remanier et agrandir de 1878 à 1884 par Jules Reboul.

A la mort de son fils, l'hôtel est mis en vente et acquis en 1923 par la CCI Paris Ile-de-France. En 1925, Paul Viard et Marcel Dastugue commencent la construction de deux ailes supplémentaires qui s'harmonisent avec l'ensemble.

La CCI Paris Ile-de-France fait réaménager une salle des séances, une salle des fêtes et une salle à manger par Jacques-Émile Ruhlmann. Une partie des façades, des toitures et des décors est classée monuments historiques en 1991.

La chambre a décidé dès 2018 de proposer régulièrement des visites guidées, se tournant vers le CMN. Après le succès de l'opération, des visites-conférences y seront de nouveau organisées de mai à octobre, sur réservation à travers le réseau Fnac. Ces visites, d'une durée de 2 heures, seront assurées par les guides-conférenciers du CMN.

27 avenue de Friedland – 8e ardt

Deux visites par mois, le samedi ou le dimanche, à 10h30.

Prochaines dates (sous réserve) : 26 mai, 2 et 9 juin, 7 et 27 juillet, 4 et 24 août, 15 septembre, 6 et 26 octobre, 13 octobre.

Informations sur visites-conferences@monuments-nationaux.fr