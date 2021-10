L'Hôtel de Lauzun ouvert à la recherche et au public

En 1928, la Ville de Paris fait l’acquisition de l’Hôtel de Lauzun qui, depuis cette date, a servi de cadre exceptionnel pour des dîners officiels, concerts, tournages de films, enregistrements d’émissions, colloques, visites etc... Le centre de recherches vient donc d’y emménager. Il accueille une vingtaine de chercheurs en sciences sociales et sciences humaines, venus de 14 pays différents. La rénovation a été menée par l’architecte Jean-François Lagneau.

La Ville de Paris a ainsi transformé une partie de cet hôtel particulier classé Monuments historiques en espaces de bureaux dans le respect du lieu, et ce malgré le défi de taille que cela représentait. Les salons d’apparat ont été conservés et mis en valeur, tandis que les parties modernes ont été entièrement adaptées aux besoins des résidents. Une ancienne cave à vins est ainsi devenue une salle de réunion pour les chercheurs. Un escalier et même un ascenseur ont été créés pour y accéder. Pour concevoir l’Institut, Paris a observé l’exemple américain. « Notre source d’inspiration est l’Institut d’études avancées de Princeton (Etats-Unis), précise Gretty Mirdal, directrice de l’IEA. Nous espérons devenir un centre de recherches mondialement apprécié, un lieu pour l’accueil de chercheurs de grande renommée qui pourront rencontrer leurs collègues des universités d’Ile-de-France ». Soutenu par 13 des principales universités et institutions franciliennes de recherche, l’Institut bénéficie de l’appui de la Ville, de la région et de la Fondation maison des sciences de l’homme. Particularité majeure du projet parisien : un emplacement en plein centre urbain. « C’est une grande chance d’être au centre de Paris, dans un lieu mythique, sourit le sociologue canadien Marcel Fournier. C’est un petit miracle d’avoir préservé le bâtiment pour une fonction intellectuelle ».