L'homo-ecologicus est-il né ?

« Et l'Homme dans tout ça ? » s'interroge le mouvement patronal. Car au-delà de l'empreinte et du rôle majeur qu'ont les entreprises dans la transition écologique, il s'agit avant tout d'un bouleversement sociétal.

Besoin d'établir une stratégie d'ensemble

« Ce qui est assez dramatique est qu'il y a un manque de réflexion globale sur nos objectifs alors que nous avons besoin de transformations radicales », considère Christian Gollier, directeur général de la Toulouse School of Economics (TSE) qui cite comme exemple l'utilisation du gaz naturel à la place des centrales à charbon. Il est vrai que le virage vers l'utilisation d'énergies renouvelables reste très lent et devrait être global. En outre, il ne se fera pas sans victimes collatérales. « Il n'y a pas de transition écologique heureuse », c'est encore « une utopie » pour l'économiste.

« Il y a effectivement une urgence écologique et humaine et les risques sont réels, non seulement de survie mais aussi d'investissement. On vit au-dessus de nos moyens », confirme Ilham Kadri, directrice générale de Solvay, prenant l'exemple de ce qui s'est passé récemment au Texas confronté à un grave problème énergétique face à une vague de froid exceptionnelle.

« Les entreprises ont une responsabilité éthique et morale pour mener cette triple transformation : écologique, digitale et humaine », admet-elle. Pour Solvay, il faut mettre l'humain et la technologie au cœur de cette transition.

Un constat largement partagé, notamment par Véronique Torner, administratrice de Syntec Numérique présidente du programme Numérique Responsable. « Il y a un point commun dans toutes les transitions que nous vivons c'est le numérique. C'est une révolution anthropologique car il est au cœur de tous nos dispositifs. Notre industrie a donc un double défi : transformer et se transformer », explique l'entrepreneure en charge de l'initiative Planet Tech'Care qui rappelle qu'il faut prendre conscience de l'empreinte environnementale du numérique « encore un peu virtuelle ».

Quid de la transformation des emplois

« Cette transition absolument nécessaire, il faut qu'elle soit juste, donc qu'on ne tarde pas à prendre les mesures dans le cadre d'un dialogue car il n'y aura pas d'emplois sur une planète morte », souligne Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

En effet, l'idée selon laquelle le progrès écologique serait l'ennemi de l'emploi et de la croissance reste bien installée chez certains. Du coup, la mise en place de politiques environnementales ambitieuses peut faire l'objet de résistances. Il est vrai que la décarbonisation de l'économie ne se fera pas sans certains dégâts sociaux. Cependant, si cette transition va nécessairement faire disparaître certains emplois, comme toute révolution majeure des modes de production et de consommation, elle va aussi en créer de nouveaux.

Au-delà du développement de domaines innovants (énergies renouvelables, transports, économie circulaire…), les défis de la transition écologique impactent tous les secteurs d'activité (industrie, bâtiment, finance, agriculture, éducation…).

« Nous créons des énergies alternatives vertes à partir des déchets. Il faut transformer l'essai car nous savons les produire mais nous avons encore du mal à les vendre », témoigne Caroline Poissonnier-Bryla, directrice générale du groupe Baudelet Environnement, convaincue que la dynamique est enclenchée et que la relance sera verte.

Cependant, cette dynamique nécessite la mise en place d'une politique de formation professionnelle. « Plus on laissera les gens sur le bord de la route moins il y aura d'acceptation de cette transformation car les salariés et citoyens sont souvent dans une temporalité autre, plus courte, et il faut assurer un avenir à ceux qui seront directement impactés », précise le syndicaliste.

Si le défi est colossal puisque la transition écologique se mêle à la transition numérique et, qu'en termes de compétences, il va falloir agir conjointement sur les deux fronts, c'est aussi l'occasion de donner davantage de sens au travail et de remotiver les travailleurs.