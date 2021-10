L'homme du Grand Fleuve, de Me Catherine Chancerel

Par quels hasards de l'histoire ce modeste Gascon, journaliste et avocat, happé par le bouillonnement d'idées neuves dans la France des années 1820, est-il devenu une figure majeure de l'histoire américaine, sénateur de la Louisiane à Washington, ambassadeur des États-Unis à Madrid, trait d'union entre les républicains européens et leur lutte pour la libération des peuples, l'Amérique qui fait son entrée sur la scène internationale et la libération de Cuba du joug espagnol ?

CNRS Editions