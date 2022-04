L’extension .FR continue sa croissance avec + 6 % en 2021

Après un record historique de créationsde noms de domaineen 2020 (793441),les 776514créations de 2021 confirment l’appropriation des bénéfices du numérique par les utilisateurs français: elles restentsupérieures de 12 % à celles de 2019.

« Le nombre de créationsde noms de domainereste à un niveau très élevé cette année encoreet c’est une très bonne nouvelle ! Cela montrequ’ilest de plus en plus perçu comme unélément stratégique de la présence sur internet », commente Pierre Bonis, directeur général de l’Afnic.

Le .FR comptait 3 882 488noms en stock au 31décembre 2021contre 3670 372à la même période en 2020, soit unecroissancede 5,8% (contre 7,0% en 2020, et 3,7% en 2019).

Cette performanceestégalementsupérieureàcelledumarchéfrançais,toutesextensions confondues, qui s’établit à + 3,6 %, et plus importante que celle de la zone EU (+2,9%) et du marché global (+ 0,7%).