Quarante-huit dessins de l’illustratrice Kanako sont à découvrir autour de l'Hôtel de Ville, sur les façades du batiment de la Rue de Rivoli / Rue de Lobau / Rue François Miron / Place Baudoyer. Les Parisiens y sont croqués dans des situations tantôt poétiques, tantôt cyniques ou décalées. Il y aura les Parisien qui ont trouvé « le meilleur hamburger de Paris », ceux qui goûtent à 17 minutes de soleil à une terrasse de café, ceux qui ont une appréciation toute relative de leur temps d’arrivée à un rendez-vous, ceux qui attrapent un torticolis pour voir la Tour Eiffel de leur balcon, mais qui ont évidemment une vue imprenable sur elle, etc. Cette grande exposition dans les rues de Paris destinée aux Parisiens flâneurs comme aux touristes de passage. Tous les panneaux d'exposition sont en effet traduits en anglais afin que les visiteurs étrangers puissent gouter à cet esprit parisien tourné en dérision.

Diplômée de l’université Tama-Art de Tokyo, c'est en 2005 que la dessinatrice Kanako quitte Tokyo et son Japon natal. Fascinée par la capitale, elle passe alors la majeure partie de son temps à observer les Parisiens, à épier leurs attitudes et à croquer leurs "défauts". Trois ans plus tard, elle fait alors la connaissance d'Amandine, co-fondatrice du site "My Little Paris". Coup de foudre ! Kanako devient alors l'illustratrice du site et met en scène les Parisiens au travers de ses illustrations réalisées au pinceau et à l’encre japonaise.