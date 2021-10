L'expertise immobilière : pourquoi, pour qui, comment ?

Les demandeurs d'une expertise peuvent être très divers : le propriétaire du bien lui-même, lorsqu'il envisage de le vendre ou de le transmettre à ses héritiers, mais aussi des tiers « extérieurs » : juge, notaire, services fiscaux, assureur, gestionnaire de patrimoine, syndic... Le juge et les services fiscaux peuvent ainsi vouloir connaître la valeur du bien dans le cadre d'un contentieux, le notaire dans celui d'une succession, l'agent immobilier ou le syndic dans celui d'une vente, l'assureur dans celui d'un contrat et le comptable dans le cadre d’une valorisation d’actif. La valeur s'estime en croisant de multiples critères : superficie, architecture, matériaux de construction, état général, situation et état des risques naturels, analyse des diagnostics, état du marché... Elle peut varier dans le temps, à la hausse ou à la baisse. Des terrains situés sur le littoral ont vu ainsi leur valeur multipliée dans des proportions considérables en 30 ans alors qu'à l'inverse, de belles maisons bourgeoises situées dans des banlieues du nord ou de l'est de Paris ont vu la leur décroître, en dépit de la hausse générale des prix.

Quelle que soit la raison de sa demande, une expertise qui met en jeu des milliers, parfois des millions d'euros, est loin d'être anodine. Il est donc nécessaire qu'elle soit réalisée par des professionnels reconnus et expérimentés.

Au niveau européen, il existe, depuis plusieurs années, une certification officielle qui reconnaît la compétence et le sérieux des experts, la certification REV (Recognised European Valuer). Elle est attribuée individuellement sur présentation d'un dossier. Pour faire valoir leurs qualités et leurs expériences professionnelles, les candidats doivent produire des attestations, documents et deux rapports d'expertise récents. La certification est attribuée pour une période de cinq ans, à l'issue desquelles l'expert titulaire doit présenter un nouveau dossier. En France, la responsabilité d'attribuer la certification REV a été accordée à la Chambre des experts immobiliers de France FNAIM par TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), organisation européenne d’experts immobiliers. Il est à noter que, dans le cadre d’expertise de l’actif immobilier d’une société cotée en bourse, l’A.M.F (Autorité des Marchés Financiers) recommande cette certification REV.