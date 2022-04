L’expert-comptable, un métier en pleine évolution

L’expert-comptable est l’interlocuteur privilégié des entreprises, il accompagne ses clients entrepreneurs, particuliers ou directeurs financiers dans de grands groupes dans la gestion de leur structure, la production de bulletins de paye, de bilan ou encore de liasse fiscale. C’est “l’homme du chiffre”, celui qui conseille le chef d’entreprise pour les opérations de croissance externe notamment. Pourtant, la crise sanitaire a modifié la profession, l’a faite évoluer pour s’adapter aux nouvelles contraintes imposées.

L’expert-comptable d’après-crise

“La crise avec ses confinements et ses périodes successives de télétravail a accéléré la transition digitale dans notre métier. Les points d’avancement par équipe se sont faits par Teams. Il n’y a plus de dossiers papier et toutes les signatures se font électroniquement”, explique Anne Barraud, associée du groupe Exponens et expert-comptable elle-même.

En effet, la crise sanitaire a été un fort accélérateur dans la mise en place d’outils pour automatiser le quotidien des experts-comptables. A présent, les visio-conférences, signatures électroniques et autres dossiers dématérialisés sont entrés dans les pratiques. “L’avenir sera moins comptable et plus expert”, reconnaît Anne Baraud. D'ailleurs, ce groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil souhaite miser sur l’avenir, par le recrutement notamment. Ainsi, en 2022 c’est une centaine de nouveaux talents que le groupe entend recruter, allant du chef de mission au manager et en passant par le gestionnaire de paie.